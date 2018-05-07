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вторник, 08 мая 2018 07:35

Самый старый ученый осуществит эвтаназию

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— Я не чувствую себя счастливым. Я хочу умереть. Это не так уж и грустно. Печально, что человеку запрещают убить себя, — говорит самый старый австралийский ученый-эколог 104-летний Дэвид Гудол. Отправился в Швейцарию, чтобы осуществить эвтаназию — медицинское самоубийство. Эта процедура запрещена в Австралии. Планирует умереть 10 мая.

Дэвид Гудол сетует на старческую беспомощность. На дне рождения 4 апреля сознался, что сожалеет о своем возрасте.

— Последние годы жизни считаю бесполезными. Несколько месяцев назад я упал в квартире и не смог подняться. Звал на помощь, но никто не слышал. Пролежал на полу два дня, пока не пришла сиделка, — рассказывает. — Жаль, что дожил до такой глубокой старости. Должен был умереть еще 20–30 лет назад.

Гудол обратился к Филиппу Ничке, главе организации "Экзит Интернешнл". Она отстаивает право на добровольное самоубийство. Гудол был ее членом последние 20 лет. Организация собрала $15 тыс. (390 тыс. грн. — ГПУ), чтобы мужчина прибыл в клинику в швейцарском Базеле бизнес-классом. Гудол планирует во время путешествия встретиться с родственниками. Его будут сопровождать дочь и трое внуков.

— Я прожил хорошую жизнь и оплатил все долги. Имею право распоряжаться ею, как хочу, — говорит ученый.

Дэвид Гудол родился 4 апреля 1914-го в британской столице Лондоне. В Австралию переехал в 1948-м. Является автором более 100 научных работ по экологии и ботанике. В 102 года добился права преподавать в Университете Эдит Коуен в австралийском городе Перт. До 90 лет играл в теннис и выступал в любительском театре.

В большинстве стран мира медицинское самоубийство запрещено. Разрешено в Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах и некоторых штатах США. В австралийском штате Виктория его позволят для людей с неизлечимой болезнью с июня 2019 года.

Автор: Надежда СЫРОВАТКО
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