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среда, 06 января 2021 00:31

Самый богатый китаец исчез после критики власти

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Миллиардер и основатель компании "Алибаба" 56-летний Джек Ма несколько недель не появлялся на публике. 24 октября прошлого года он раскритиковал банковскую систему Китая и призвал ее реформировать.

Самый богатый человек страны не снимался в заключительном выпуске шоу талантов "Фонда Джека Ма". В нем 10 африканских предпринимателей получают грант $ 1,5 млн для реализации своих идей. Был судьей в нем. В последней передаче его заменили, а фото удалили с сайта. Объяснили, что причина в напряженном графике миллиардера.

29 октября дочерняя компания "Алибабы" - "Энт Групп" собиралась привлечь $ 34 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах. Это должна была быть самая крупная акция в истории страны и мира. Но за несколько дней до того китайские регуляторы приостановили процесс. Впоследствии против компаний началось антимонопольное расследование. Указание сорвать выход на биржу дал председатель КНР Си Цзиньпин, по данным издания "Зе Уолл Стрит джорнал".

С октября Ма не написал в социальной сети твиттер. Ранее был активным пользователем. По оценкам экономистов, из-за давления властей он потерял не менее $ 11 млрд. В 2019 году был 19-м среди самых богатых людей мира. Его состояние оценивали более, чем в $ 42 млрд.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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