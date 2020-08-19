Шахтер дважды нашел редкий камень

Шахтер из Танзании 52-летний Санину Лейзер нашел и продал танзанит весом 6,3 кг почти за $2 млн - около 54 млн грн. Раньше, в июне, добыл камни весом 9,2 и 5,8 кг стоимостью более $3,4 млн. Это 86 млн грн.

Лейзер - знаменитость в Танзании. У него 4 жены и 30 детей. Вложит часть денег в строительство школы и магазина в родном поселении. Там будут бесплатно учить детей. Сам дальше планирует пасти стадо из 2 тыс. коров.

Камни, которые нашел Лейзер, - крупнейшие в истории страны.

Танзанит - чрезвычайно редкий минерал. Добывают в одном месте на планете - на севере Танзании у подножия горы Килиманджаро. Цена зависит от цвета и чистоты. Местные геологи говорят, что за 20 лет запасы минерала могут иссякнуть. Его экспортируют в Индию, там делают драгоценности.

В прошлом году в Танзании открыли специальные центры, где шахтеры продают властям найденные драгоценные камни и золото. Преимущественно копают вручную и работают на себя.