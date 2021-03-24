Россию просят прекратить шпионить

Болгарский премьер Бойко Борисов призвал Россию прекратить шпионить. Накануне прокуратура сообщила о новых обвиняемых в шпионаже в пользу Москвы.

- В который раз вынуждены объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Я снова обращаюсь к руководству РФ прекратить шпионить в Болгарии. Дружба дружбой, но шпионить за нашими возможностями в НАТО нельзя, - говорит Борисов.

По данным болгарской прокуратуры, руководителем группы был бывший работник болгарской военной разведки. Его задачей было создать агентурную сеть. Вербовал тех, у кого был доступ к информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО. В группу входила жена работника разведки, у которой двойное гражданство - России и Болгарии. Была посредницей между разведчиком и посольством РФ. У прокуратуры есть записи их разговоров и задокументированные ее посещения посольства.

Информацию передавали также работник Минобороны Болгарии и три работника военной разведки.

За 18 месяцев София выслала шестерых российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже.