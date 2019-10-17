Рисунок Дали украли за 32 секунды

Из художественной галереи в американском Сан-Франциско украли этюд Сальвадора Дали "Жираф в огне". В воскресенье вечером мужчина зашел в зал, снял картину с мольберта и ушел. Был в галерее 32 секунды.

- Я работал внутри, - говорит один из директоров галереи "Деннис Ре" Расжад Хопкинс. - Дверь была открыта. Я стоял спиной к мольберту и разговаривал с посетителем. Тогда услышал, что человек побежал. Вора не видел. Осознал, что нет "Жирафа" Дали всего через несколько минут. У нас сейчас выставлено более 30 его работ.

Сотрудники галереи не смогли объяснить, почему "Жираф в огне" не был заперт под стеклом. Вора сняли камеры наблюдения на соседних зданиях. Спокойно шел по улице с картиной в руках.

Сальвадор Дали нарисовал "Жираф в огне" в 1966-м. Его считают самым важным этюдом из серии. Художник создал около 150 рисунков на бумаге из одной партии.

Рисунок может стоить не меньше $20 тыс.

- Не представляю, как вор собирается продать "Жирафа", - продолжает Хопкинс. - В серии есть семь самых ярких рисунков. Только он где-то засветит украденный, мы это заметим. Не знаю коллекционера, который бы согласился получить эту вещь подобным образом.