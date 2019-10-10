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пятница, 11 октября 2019 00:55

Пятерых внуков короля лишили титула

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Король Швеции 73-летний Карл Густав лишил пятерых своих внуков статуса членов королевской семьи. Это сделано для экономии денег из бюджета.

- Трое детей принцессы Мадлен - 5-летняя принцесса Леонор, принц Николас, 4 года, 1-летняя принцесса Адриенна и сыновья Карла Филиппа - 4-летний принц Александр и принц Габриэль, 2 года, потеряют титул "их королевское высочество". Однако сохранят титулы "принц" и "принцесса", но как личные. Их дети, супруг не смогут на них претендовать, - говорится в заявлении короля.

Этих детей не будут привлекать для церемоний или выполнения королевских обязанностей.

- На их образование и содержание тратили определенные средства, - объясняет журналист Уве Петерссон. - Эти суммы не покрывали всех расходов, но были значительными. Король решил не провоцировать критику. На этих детях королевская династия закончится. Титул они не передадут. Единственной ветвью останется семья крон-принцессы Виктории. На сайте королевской семьи заменили фотографию монархии. Вместо всех детей со всеми внуками там сейчас только король и Виктория со своей старшей дочерью.

Статус сохранили только дети крон-принцессы Виктории - 7-летняя принцесса Эстель и принц Оскар, 3 года. Они следующие в очереди на престол после матери.

Принцесса Мадлен и принц Карл Филипп говорят, что эти изменения давно обсуждались.

- Это хороший шанс для моих детей прожить жизнь спокойно, как они сами хотят, - говорит Мадлен, младшая дочь короля.

Шведская монархия первой изменила правила наследования престола. В 1980-м решили, что корона будет переходить к самому старшему ребенку, независимо от пола.

Автор: Оксана СНИГУР
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