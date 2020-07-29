Пропавшую женщину нашли через 40 лет

В индийской деревне нашли 94-летнюю Панчу Бай. Исчезла из родного села 40 лет тому назад. У нее были проблемы с памятью. Все время семья искала ее.

Панчу рассказывала, что пыталась найти дорогу домой, но заблудилась. Наткнулась на пчелиный рой. Насекомые очень покусали ее. Тогда она растерялась и пошла в другую сторону. Вышла к дороге. Решила идти вдоль. Впоследствии ее увидел водитель грузовика Нур Мухаммад.

- Она была вся покусана, - рассказывает Нур. — Живого места не было. Я понимал — женщина в беде. Очень путано рассказывала, что произошло.

Нур отвез Панчу к себе домой. С тех пор жила с ними.

— Соседи думали, что она моя сестра, — продолжает Мухаммад. — Но мы понимали, что где-то ее любят и ищут. Она произносила название села, но они говорят на другом диалекте. Я впервые слышал такое слово.

Во время карантина к родителям приехал сын Нура Эсрар Хан. Он начал расспрашивать Панчу.

— Предыдущие разы она называла Ханьюм Нагар. О таком село никто не слышал. А Есрару сказала "Парашпур". Тот нашел это место в интернете. Отправил владельцу магазина видео с Панчу. Попросил показать его людям. Хотели проверить, не ошиблись ли. В полночь получили звонок, что нашли ее родственников.

Сын Панчу умер три года тому назад. 43-летний внук Присви Бхаялал Шинган даже не предполагал, что его баба может быть еще жива.

- Мне было 3 года, когда она исчезла, - рассказывает Присви. — Я совсем ее не помнил. Тут вдруг она нашлась. Был ужасно счастлив. Сразу решили забрать ее домой. Она вспомнила соседей, отца. Жаль, что он не дождался этого дня. Очень благодарен людям, которые заботились о ней все эти годы, как о родной.