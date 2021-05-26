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четверг, 27 мая 2021 05:51

Принц Лихтенштейна застрелил наибольшего медведя в Европе

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Принца 32-летнего Эмануэля из правящей династии князей Лихтенштейна обвиняют в убийстве наибольшего медведя в Евросоюзе. Животное жило в Румынии.

В марте принц получил разрешение от министерства окружающей среды Румынии убить медведицу. Та нападала на фермерские хозяйства в коммуне Ождула в Трансильвании. Однако вместо медведицы Эмануэль застрелил 17-летнего бурого медведя Артура. Хищник жил на охраняемой пустынной территории и несколько лет был под наблюдением экологов. За убийство медведя принц заплатил 7 тыс. евро. Началось расследование.

Охота в Румынии запрещена с 2016 года, а бурые медведи находятся под охраной. Власть изредка выдает специальные разрешения на отстрел животных, угрожающих жизни местных жителей.

- Артур избегал людей и не брал у них еду, - говорит эколог Сусанна Марнеску. - Спутать его с медведицей, которая терроризировала деревню, невозможно. Думаю, принц пошел на это сознательно ради трофея и соревнований с другими охотниками. Сейчас выясняют, как он попал на закрытую территорию. Не все документы в порядке.

Эмануэль ситуацию не комментирует.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
27
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