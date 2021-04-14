Принц Филипп ради королевы бросил курить

Королева Великобритании 93‑летняя Елизавета II овдовела. Ее супруг, принц 99-летний Филипп умер 9 апреля.

Был единственным сыном и самым младшим ребенком в семье греческого принца Андрея и немецкой принцессы Алисы. Из-за преследования семье в 1922-м пришлось бежать в Париж. 18-месячного Филиппа вывезли в ящике из-под апельсинов.

В 1930-м его матери, принцессе Алисе врачи диагностировали параноидальную шизофрению. Ее муж сбежал с любовницей в Монте-Карло. Сестры Филиппа Маргарита, Теодора, Сесилия и София вышли замуж за немецких принцев и переехали.

Филипп жил у британских родственников до 1933 года, когда Теодора перевезла его в Германию и отдала в экспериментальную школу Залем. Ее основал политик еврейского происхождения и противник нацистов Курт Хан. Его через несколько месяцев заставили закрыть заведение и уехать в Шотландию. Филипп последовал за наставником.

Сестры были очарованы Гитлером, а их мужья занимали высокие посты в Третьем рейхе. Филипп жил у Маунтбеттенов — близких родственников британской королевской семьи. Служил на флоте во время Второй мировой войны и осуждал политику Германии. Из-за нацистских связей сестры не получили приглашения на его свадьбу.

Когда Елизавете было 8 лет, а Филиппу 13, они познакомились на свадьбе греческой принцессы Марины. Через пять лет встретились снова. Начали переписываться. В 1946-м сделал предложение. Король Георг сначала отрицательно отнесся к кандидатуре зятя. Но Елизавета настояла.

Перед свадьбой Филипп отрекся от всех титулов и принял англиканство. Ему предоставили британское гражданство. Ради Елизаветы бросил курить. Для кольца из платины и бриллиантов использовали камни из тиары принцессы Алисы. Мать была единственной его близкой родственницей на свадьбе.

25-летняя Елизавета стала королевой в 1953-ем. Филипп убедил ее, чтобы коронацию транслировали по телевидению.

В 1956-м во время визитов супругов в страны Британского Содружества пошли слухи, что Филиппу не удается роль супруга королевы. Но со временем все наладилось.

От дел отошел в 2017 году. До тех пор сопровождал королеву во всех заграничных поездках. Их было более 250. Произнес 5496 речей. Был первым членом королевской семьи, побывавшим за Южным полярным кругом. Любил пилотировать самолеты и вертолеты. Водил автомобиль до 2019-го. Тогда попал в аварию и отказался от прав.

Королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Воспитали четверо детей. Имеют восьмерых внуков и 10 правнуков.

Из-за карантинных ограничений публичного прощания с принцем Филиппом не будет. На похороны придут только члены семьи.

Сестры Филиппа были замужем за нацистами

Самая старшая сестра принца Филиппа Маргарита замуж вышла за троюродного брата — принца Готфрида. Он с началом Второй мировой войны возглавил немецкую разведку. Имели шестерых детей. Маргарита стала крестной дочери Филиппа.

Теодора в 25 лет вышла замуж за Бертольда Баденского — единственного сына последнего рейхсканцлера Германской империи. Супруги прожили вместе 32 года.

Сесилию считали самой красивой принцессой. Ее мужем стал двоюродный брат герцог Гессенский Георг Донатус.

16 ноября 1937 года Сесилия, ее муж, двое сыновей и свекровь погибли в авиакатастрофе.

Софию выдали замуж 16-летней за принца Кристофера Гессенского, правнука королевы Виктории. Поселились в Берлине. Старшего сына назвали в честь фюрера. С началом Второй мировой Кристоф стал штурманом в эскадрилье бомбардировщиков. В 1943-м он разбился на самолете. София осталась с пятью детьми. В 1964-м она стала крестной младшего сына Филиппа - принца Эдварда.