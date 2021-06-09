Причастного к убийству сотни людей выпустили

Сицилийца 64-летнего Джованни Бруску освободили после 25 лет за решеткой. Был причастен к убийству более 100 человек.

Бруску арестовали в 1996 году. В 1992 году он взорвал бомбу, убившую судью Джованни Фальконе, его жену и троих полицейских. Затем перешел на сторону правоохранителей и помог поймать многих членов организации "Коза Ностра".

Бруска признал причастность ко многим смертям. В частности, 14-летнего Джузеппе Ди Маттео убили и растворили тело в кислоте, потому что был сыном информатора.

- Не верю в искреннее раскаяние. Он сотрудничал с правосудием только для смягчения приговора, - говорит вдова погибшего полицейского Вервиция Коста.

Бруска предоставил следователям информацию о нескольких нападениях мафии в 1980-х и 1990-х. Свидетельствовал в суде о переговорах между итальянскими чиновниками и бандитами.

- Есть вопросы - как Бруске гарантируют безопасность? - говорит журналист Маурицио Вивани. - Многие люди готовы убить его за то, что он рассказал. Скептики считают, что ему безопаснее было в тюрьме.