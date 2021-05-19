После пяти выигрышей в лотерею мужчина потерял жену и друзей

Новозеландец 47-летний Карло Массетти выиграл в лотерею пять раз в 2012-ом. Говорит, это разрушило его жизнь. Мужчина отсидел в тюрьме, страдал от психического расстройства, развелся и потерял близких друзей.

- Когда начали поступать деньги, удача покинула меня, - рассказывает Массетти. - Был несчастный как никогда в жизни. Сразу испортились отношения с Даниэль. Казалось, что мы любили друг друга. Но деньги все перечеркнули.

Бывшая жена 30-летняя Даниэль Преббл обвинила его в нападении после разрыва их пятилетних отношений. Карло арестовали. Под залог не выпустили. Дело закрыли, потому что Преббл не явилась на слушание. После суда у мужчины диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелую депрессию.

- В тюрьме пережил настоящий ад, - говорит Карло. - Соседи по камере узнали, что я миллионер. Относились ко мне отвратительно. Попросил отдельную камеру и защиту. Ни один полицейский не понимал, насколько мне трудно переживать грубость и пренебрежение.

Массетти впервые купил выигрышный билет в мае девять лет тому назад. Через пять дней - опять. Менее чем за два месяца выиграл еще три раза. Получил вместе $ 2 млн.

- Потерял большинство близких друзей. Все хотели от меня денег. Просили одолжить или помочь решить какие-то проблемы. Никому не дал ни цента. Не угощал выпивкой, не делал дорогих подарков. Это была моя принципиальная позиция. Сказал принять это и уважать, или забыть мой номер телефона. Сейчас я богат, но одинок. Бывшие жены не общаются со мной, друзья избегают. Недавно один вернул подарок, который я послал ему на рождение дочери. Однажды он просил одолжить денег, когда они с женой потеряли работу. Отказал. Сейчас не хочет говорить. Больно видеть фотографии их вечеринок.