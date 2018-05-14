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вторник, 15 мая 2018 00:50

"Почти никто не поверил, что я танцую в действительности. Подумали, это постановка"

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— Многие мужчины вступают в брак с женщинами из-за красивых стройных ног. Мой хотел мне их подарить, — рассказывает танцовщица и хореограф из Китая 32-летняя Ляо Жи. 10 лет назад в результате землетрясения потеряла 10-месячную дочь и дом. Ей частично ампутировали ноги. К 10-летию трагедии о Ляо сняли фильм, а сама она описала свою историю в книжке. Издала ее недавно.

Землетрясение в китайской провинции Сычуань магнитудой 9 баллов произошло 12 марта 2008 года в 14:30 по китайскому времени. В нем погибли более 69 тыс. человек, 18 тыс. — пропали без вести. 5 млн людей остались без крыши над головой.

Ляо оказалась под завалами. Пробыла там 30 ч.

— Я постоянно пела дочке, чтобы она не заснула. Слышала, как снаружи зовет отец. Подумала, что должна увидеть его опять, — продолжает.

Врачи частично ампутировали Ляо обе ноги. Через семь месяцев ее бросил муж. Она отказалась от инвалидной коляски и услуг сиделки. Решила пользоваться протезами. Вскоре начала заниматься танцами. Каждая тренировка заканчивалась кровотечением.

— Похоронить надежду в тяжелой ситуации — легко. Так и я многократно была готова опустить руки. Но радуюсь, что не сделала этого, — говорит Ляо Жи. — Первые дни в больнице я жалела, что не оказалась среди погибших. Позже поняла — мне выпал шанс жить дальше.

В 2009-м Ляо выступила на конкурсе в Сингапуре без протезов.

— Почти никто из телезрителей не поверил, что я танцую в действительности. Подумали, что это постановка, — добавляет Ляо.

В 2013-м она познакомилась с будущим мужем протезистом Чарльзом Вонгом. Он изготовил протезы, благодаря которым Ляо в том же году победила 40 физически здоровых участников танцевального конкурса. Вскоре пара поженилась. Танцовщица родила двух детей.

Чарльз продолжает совершенствовать протезы для жены. Она преодолела 5-километровую дистанцию в 2015 году. Занимается альпинизмом. Вместе с мужем помогает пострадавшим от землетрясений. Планируют основать благотворительную организацию.

Автор: Алина БЕРДНИК
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