От взрыва на заводе тротила пострадали 116 человек

В российском городе Дзержинск Нижегородской области 1 июня на оборонном предприятии "Кристалл" взорвались склады, где хранили тротил. Также обрушились два производственных здания.

В радиусе 3 км в 185 домах выбито стекло. Пострадали 116 человек, из которых 44 - жители окрестных домов. 18 человек попали в больницу.

Пожар распространился на 800 кв. м, его удалось потушить. Причины взрыва установит следствие.

На заводе систематически выявляли нарушения промышленной безопасности. За несколько дней до взрывов отстранили от работы гендиректора.