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пятница, 25 октября 2019 06:26

От прорыва дамбы погибли 17 человек

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В российском Красноярском крае на реке Сейба прорвало и разрушило каскад из пяти плотин высотой около четырех метров. Дамбы прорвало после сильных дождей накануне. Событие произошло в поселке Щетинкино утром 19 октября.

Волна, которая прорвала ограду, достигала 5 метров. Потоки глины, камней и грязи затопили два общежития рабочих-вахтенников, которые работают на золотодобывающем руднике в артеле "Сисим". Быстрый селевой поток разрушил вагончики, люди не успели спрятаться. Погибли 17 работников, 44 пострадали. Ничего не известно о судьбе трех человек.

Четырех пострадавших транспортировали санитарной авиацией в больницу в Красноярске. Имеют средние и тяжелые травмы — переломы, повреждения легких.

— Временный городок рабочих построили в русле реки. Это очень странно. Обычно временные балки и более основательные домики ставят на возвышенности, а не на пути вероятного движения водяного потока, — рассказал председатель союза старателей России Виктор Таракановский. — До ближайших к течению сел вода не дошла. Ее объем был не такой уж и большой.

Артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Основной вид деятельности холдинга — добыча руд и песков драгоценных металлов. Это золото, серебро и металлы платиновой группы. Для этого фильтруют потоки воды, который создает каскад плотин. Такой способ добычи самый простой.

— Эти методы регулярно применяют, и они очень губительны для речной экосистемы, — заявил директор группы оценки рисков устойчивого развития Максим Худалов. — Поэтому разрешение на эксплуатацию такого объекта получить нельзя. Дамбу для отвода грунтовых вод построили незаконно. К трагедии привели нарушения проектирования горных работ и техники безопасности.

Горный мастер Евгений Александров, который организовывал и проводил работы на участке, не имеет специального образования.

На суде заявил, что не может отвечать за трагедию. Потому что в должности пробыл меньше месяца. Начальник участка Андрей Еганов сказал, что осознавал опасность строительства рабочего поселка в зоне затопления. Но решение о строительстве сооружений принимал не он. После прорыва помогал вытаскивать людей. Их обоих задержали на два месяца. Сейчас находятся в следственном изоляторе.

Генерального директора организации "Сисим" Максима Ковалькова арестовали до 18 декабря. Его обвиняют в гибели людей от прорыва дамб. Виновным себя не признает. По его словам, дамба была "нормальной". На заседании суда Ковальков просил оставить его на свободе, чтобы мог помочь пострадавшим.

Сотрудники предприятия пытались вывезти доказательства. После трагедии от офиса отъехала машина. Во время осмотра в авто обнаружили четыре системных блока и документы, касающиеся деятельности организации.

К спасательным работам привлекли около 300 человек. Также в поисках участвуют шесть вертолетов и несколько судов. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели обследовали 9 км русла реки Сейба. В месте, где погибли люди, ищут с собаками.

Под слоем глины спасатели нашли металлический сейф. В нем хранили очищенное намытое золото.

Сейба — горно-таежная река с мощным и бурным течением. Золотоносные месторождения расположены в северной части Курагинского района. Это гористая местность, которая человеком почти не освоена.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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Дата
25
октября

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