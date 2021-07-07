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четверг, 08 июля 2021 07:15

Оппозиционера посадили на 14 лет

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Белорусского оппозиционера, председателя Белгазпромбанка 57-летнего Виктора Бабарыка приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также должен заплатить более $ 18 млн.

Политика обвиняли в получении взятки и отмывании денег. Адвокат говорит, что будут подавать апелляцию.

- Апелляция в нашей стране не имеет смысла, - говорит журналист Павел Игнатов. - Или ему придется публично покаяться. Экономисты разносят статьи, по которым Бабарыка судили - начисление дивидендов, покупка недвижимости на большую сумму. Это не преступления. Но в Беларуси Лукашенко возможно все. Тебя могут судить за не тот цвет носков. Что уж говорить о политиках.

В мае прошлого Бабарыка заявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси. Его называли главным конкурентом Лукашенко. Через месяц в банке провели обыски. Бабарыка арестовали. Его кандидатуру не зарегистрировали. В августе состоялись президентские выборы. Лукашенко объявил себя победителем и шестой раз возглавил страну. В Беларуси продолжаются аресты и преследования оппозиционеров и протестующих.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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Дата
08
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