"Он был взрослым и сделал свой выбор"

Суд британского города Лидс в Западном Йоркшире вынес приговор родственникам Джордана Берлинга. Мужчина умер 30 июня 2016-го в возрасте 18 лет. Весил 37 кг - вдвое меньше нормы, говорят врачи. Не смогли установить заболевание, которое привело к смерти. На теле выявили гниловатые пролежни.

Мать умершего Дон Крeнстон, 45 лет, получила четыре года заключения. Бабка Дениз Кренстон, 70 лет, отсидит три. Обоих судили за неумышленное убийство. Сестру 25-летние Эбигейл Берлинг признали виновной в доведении до смерти. Отправили за решетку на 1,5 года.

- Ближайшие люди оставили Джордана гнить до смерти в течение нескольких недель. При условии надлежащей медицинской помощи его спасли бы, - говорит прокурор.

- Джордан напоминал жертву концлагерей Второй мировой. Хотя семья обеспеченная материально. Женщины имеют мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. В доме полный беспорядок, однако были три холодильника, забитых едой, - отмечает судья Джастисо Спенсер.

Когда состояние Джордана резко ухудшилось, ему стало трудно дышать, - мать вызвала "скорую". Медики нашли мужчину на матрасе поверх надувной кровати. Прикрывался одним полотенцем. Умер через 5 мин. по прибытии врачей. Они час боролись за его жизнь. Дон сказала, что смерть сына - благословение, потому что ей не придется идти на работу.

Семья редко собиралась за общим столом. Жили по принципу - если голодный, готовь себе сам, рассказывают женщины.

Джордан питался полуфабрикатами - готовыми макаронами с соусом, пиццей. Разогревал их в микроволновке. Любил молочные коктейли.

- Эта семья была странная и нелюдимая. В детстве Джордан был полноватым, тихим парнем. Ни с кем не хотел общаться. Не выходил на улицу сам, - говорит один из соседей.

"Родители не научили его пользоваться туалетом. У ребенка черные зубы. Имеет проблемы с общением", - указано в характеристике 4-летнего Джордана в детсадике.

Вскоре семью выселили из дома за долги. Супруги развелись. Дон с детьми переехала к матери. Там родила мертвого ребенка. О том, что беременна, не знала. Положила младенца в полиэтиленовые пакеты, спрятала в рюкзак в шкафу. Его нашли через 14 лет во время обыска.

Над Джорданом издевались в школе, потому мать решила его забрать. Купила сыну компьютер, учебники, водила в музеи. Читала книги по педагогике, чтобы помочь в учебе. Парень увлекался компьютерными играми и болел за британский футбольный клуб "Челси". В 16 лет решил поступать в колледж, но не сдал экзамены.

18-летний Джордан был упрямым и независимым, говорят родные. После дня рождения начал терять вес.

Родственники отвергают обвинение в недосмотре. Утверждают, мужчина питался, как всегда. Чем именно, не проверяли. Когда заболел и не мог подняться, обмывали его пролежни соленой водой, прикладывали к ним гигиенические прокладки.

Отец Джордана Стивен Берлинг просил Дон отвести сына в больницу. Она солгала, что медики не выяснили причину болезни. В действительности никуда не обращалась.

- Боялись, что Джордан набросится на врачей. Он был взрослым и сделал свой выбор, - сказала Дениз Кренстон.

Психиатры выявили у Дон синдром деперсонализации. Это психическое заболевание, при котором человек не может управлять своими действиями, воспринимает их будто со стороны. Так ее мозг среагировал на стресс, объясняют специалисты. Над Дон часто издевались в школе, семья становилась мишенью для рэкетиров. Отец повесился.