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вторник, 15 мая 2018 00:30

Одну ступень ракеты можно запускать 100 раз

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11 мая в 16:14 по местному времени компания "Спейс-Икс" американского изобретателя 46-летнего Илона Маска запустила усовершенствованную многоразовую ракету "Фелкон-9".

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал в США. Накануне запуск отменили из-за технической неисправности.

Ракету оснастили разгонным блоком "Блок-5". Это устройство может выводить космические аппараты на орбиту 10 раз подряд. При условии своевременного ремонта — до 100 раз, говорит Маск.

"На запуск ракеты компания тратит 50–60 миллионов долларов (1,3–1,6 млрд грн. — ГПУ). Если компоненты использовать несколько раз, можно уменьшить сумму в десять раз", — считает изобретатель.

Ракета-носитель доставила на орбиту спутник "Бангабанду". Будет транслировать телевизионный и телефонный сигнал в Бангладеш, Индию, Бутан, Шри-Ланку, Филиппины и Индонезию. Часть ракеты с разгонным блоком спустилась на трех парашютах и успешно села на платформу в Атлантическом океане.

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