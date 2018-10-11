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пятница, 12 октября 2018 00:40

Нобелевскую премию по физике в третий раз присудили женщине

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С 1 по 8 октября 2018 года длилась нобелевская неделя.

Первыми объявили имена лауреатов в отрасли медицины — Джеймса Элиссона, 70 лет, и 76-летнего Тасуку Хондзе из Японии. Их исследования позволяют лечить рак без химиотерапии. Ученые нашли способ "включить" защитные механизмы, которые блокируют клетки опухолей. Лекарства будут применять против рака кожи, легких, почек и других.

Артур Ашкин, 96 лет, из США, француз 74-летний Жерар Муру и Донна Стрикленд, 59 лет, из Канады стали лауреатами премии по физике.

Ашкин создал пинцет из световых лучей. Принцип его такой же, как у металлического. Позволяет передвигать и удерживать микроскопические частицы, например бактерии. Муру и Стрикленд изобрели эффективные короткие импульсы лазерных лучей. Ими можно очень точно удалить больной участок во время операции на глазу.

Донна стала третьей в истории женщиной, которая получила Нобелевскую премию по физике. До этого о ней почти ничего не было известно. Мировое сообщество и коллеги из Университета Ватерлоо недооценили труд Донны, считают журналисты.

Премию по химии присудили американке Френсис Арнольд, 62 года, ее соотечественнику 88-летнему Джорджу Смиту и англичанину Грегори Винтеру, 67 лет. Френсис "научила" бактерии синтезировать ферменты по методу эволюции. Из них можно создавать новые виды лекарств, экологического пластика, биотоплива. Смит и Винтер создали лекарства на основе человеческих антител — белковых соединений, которые иммунная система выделяет в ответ на постороннее тело. Помогают при ревматоидном артрите, псориазе, заболеваниях кишечника. Изобрели также онкологические антитела. Нескольких пациентов удалось вылечить от рака с метастазами.

Американцы Вильям Нордхаус, 77 лет, и Пол Ромер, 62 года, разделят премию по экономике. Нордхаус исследовал, как изменения климата на планете связаны с экономикой. Ромер показал, что инновационные идеи становятся залогом экономического роста предприятий.

Премию мира получили врач Денис Муквеге, 63 года, и иракская правозащитница Надя Мурад, 25 лет, за борьбу с сексуальными притеснениями и вооруженными конфликтами. Мурад была в плену террористов "Исламского государства".

Премию по литературе в этом году вручать не будут. Такое решение принял Нобелевский комитет из-за скандала. Женщины из Шведской академии обвинили в сексуальном насилии 71-летнего Жана-Клода Арно, мужа одной из членов академии. В 2019-м награду получат сразу два автора.

Торжественное вручение премий происходит 10 декабря — на годовщину смерти ее основателя. Лауреаты приезжают в столицу Швеции и из рук короля получают золотую медаль и денежный приз.

Автор: Наталия ЛЕБЕДЕВА
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