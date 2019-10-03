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пятница, 04 октября 2019 00:30

Нидерланды будут расследовать роль Украины в сбивании боинга

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Депутаты парламента Нидерландов требуют от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17 в 2014 году. Их интересует вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в момент катастрофы.

- Правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения. Но не возражает против рассмотрения возможности дополнительного расследования, - говорит министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, 54 года. - Это не простой вопрос, ведь надо будет сотрудничать с Россией по их воздушному пространству.

Прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой оказать содействие в поиске боевика так называемой ДНР Владимира Цемаха для допроса по делу. Он подозреваемый в причастности к авиакатастрофе.

- Наше правительство теперь хочет найти Цемаха. Пообщаться и тоже получить возможную информацию от него, - говорит 55-летний Роб Свартбол, посол Нидерландов в России.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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