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пятница, 22 ноября 2019 00:18

Невиновный отсидел за решеткой 12 лет

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Американца Рубена Мартинеса освободили после 12 лет тюрьмы. Был приговорен за серию грабежей к 47 годам за решеткой. Жене удалось доказать, что 49-летний мужчина невиновен.

Мартинеса арестовали в 2007-м. Мужчина работал грузчиком. Встал в 4 утра. Весь день работал. Вечером зашел купить пива. Там его арестовали. В участке спросили, имеет ли татуировки, друзей-мексиканцев. Попросили надеть малярную маску.

— Привели какого-то бездарного адвоката, — рассказывает жена Рубена Мария. — Тот ничем не помог. Говорил, что ты вляпался. Рубен растерялся. На тот момент мы только поженились. Он работал целыми днями, чтобы заработать нам на лучшую жизнь. Снимали квартиру в бандитском районе, потому что дешево. Вот полицейские и решили, что перед ними член банды.

Мартинеса обвинили в серии ограблений одного и того же магазина запчастей в Лос-Анджелесе. Свидетель видел мужчину в маске. Отпечатки пальцев вора не совпадали с отпечатками мужчины. Но его все равно признали виновным. Предложили соглашение со следствием. Пообещали, что тогда получит два года за решеткой. Мартинес отказался. На первом суде в 2007-ом мнения присяжных разделились поровну. На втором его признали виновным.

— У него было алиби, — продолжает Мария. — Во время двух ограблений он работал. Это фиксировало агентство, которое его нанимало. Но прокурор напирал и давил. В день, когда Рубена приговорили к 47 лет, убили его племянника. Я не говорила об этом мужу несколько лет. Тогда Мартинеса перевели в тюрьму в 200 километрах. Большинство родственников перестали его навещать. Я тоже не могла ездить часто.

Это был ад. Мы потеряли столько времени.

Мария работала секретаршей в полиции. Самостоятельно собирала доказательства, что ее муж невиновен. Ей помогала подруга, детектив в отставке. Несколько просьб о пересмотре приговора отклонили. В 2015-ом комиссия согласилась пересмотреть детали дела. Повторное рассмотрение и процедура освобождения длились четыре года.

— Я был не один в камере. Со мной были жена и Господь. Без них я не выдержал бы, — сказал Рубен. Сразу попросил картошку фри, чизбургер и молочный коктейль.

Семья Мартинеса получит $600 тыс. компенсации за несправедливое заключение — по 140 долларов за каждый день за решеткой.

Автор: Оксана СНИГУР
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