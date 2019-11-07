"Не имеет права есть со всеми, потому что мать денег не дала"

В школе российского Новосибирска ученицу второго класса выгнали с чаепития, потому что родители не захотели сдавать деньги на нужды класса.

8-летняя Милана пришла на праздник сама, потому что мать лежит в больнице с младшим ребенком. У нее была пачка сока и кексы. Когда сел за общий стол, мать одноклассницы взяла ее за руку и вывела. Приговаривала, что та не имеет права сидеть и есть со всеми, потому что мать на это денег не дала.

В личном сообщении матери женщина заявила - поскольку они решили есть индивидуально, не сдавая денег, то пусть это делает отдельно.

По словам матери Миланы, ежемесячно на нужды класса родители сдают по 200 руб. - почти 80 грн. Есть и отдельные статьи расходов - аниматоры на праздники, подарки учителям и детям. Конфликт начался, когда однажды праздник отменили, а денег не вернули. Матери, которые входят в родительский комитет, нигде не работают. Но отчитываться не имеют времени. Члены комитета удалили мать Миланы из родительского чата в мессенджере.

Директор школы Наталья Пермякова говорит, что не знала о сборах средств с родителей. А самой истории не стоит верить на 100%. Ребенка должен осмотреть школьный психолог. Другие родители говорят, что ее не отсаживали, Милана не плакала. В то же время, от официальных комментариев родительский комитет класса отказался. Женщина, которую обвиняют в буллинге, написала заявление в правоохранительные органы о защите чести от клеветы.

Родители девочки также написали заявление в полицию. Чаепития в школе запретили.