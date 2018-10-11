Назвали настоящее имя второго отравителя Скрипалей

Британские расследователи раскрыли личность второго отравителя бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Им оказался российский военный врач Александр Мишкин, 39 лет.

2 марта Мишкин под именем "Александр Петров" прибыл в Британию вместе с коллегой Анатолием Чепигой. Последний использовал документы на имя Руслан Боширов. Через два дня совершили покушение на Скрипаля, нанеся нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери их дома. Контейнер из-под яда, замаскированный под флакон духов, выбросили в ящик для пожертвований. Им воспользовалась британка Дон Стерджесс. Вскоре умерла от отравления.

Александр Мишкин родился в поселке Лойга Архангельской области России. Жил там до 16 лет вместе с бабкой - единственным медиком на селе.

В 2003 году окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге в звании старшего лейтенанта. Специализировался на психологии водолазов. Главное разведуправление завербовало Мишкина еще в студенческие годы. В 2011-2013 годах под фамилией "Петров" бывал в Украине, ездил к сепаратистам в республику Приднестровье в Молдове.

Осенью 2014 года Александр Мишкин вместе с Чепигой получили звание "Герой России" и квартиры по 100 "квадратов" в Москве стоимостью 24 и 30 млн руб. - 10,1 и 12,7 млн грн.

Личность шпиона помогла определить любовь мужчины к непривычным автомобильным номерам. У его товарища Чепиги была машина марки БМВ Х5 с номерами "Т 705 ТТ 99". Машину продал, а знак оставил. Позже установил его на новый внедорожник "Мерседес ГЛ-класса". И продал Мишкину. Тот дважды получил штраф - за превышение скорости и несоблюдение указаний дорожных знаков.