На побережье выбросило тонны кокаина

За октябрь на Атлантическое побережье Франции вынесло более 1 т кокаина в упаковках. Власти закрыли эту территорию. Считают, что наркодилеры могут разыскивать пакеты.

- Боимся, что кто-то охотиться на этот кокаин, - говорит прокурор Филипп Аструк. - Начнется настоящая война. Легкие деньги манят многих. Поэтому предупреждаем, что сюда не стоит соваться.

В понедельник на пляже задержали 17-летнего парня с 5 кг наркотиков. Рассказал, что приехал в Бордо из Тулузы. Добирался 3 ч. с друзьями.

В полиции говорят, что все пакеты из одного груза. Ежедневно на побережье выносит почти сотню килограммовых пакетов. Береговая охрана вылавливает часть в море.

- Обычно везут несколько тонн, - продолжает Аструк. - Так эти "посылки" будут приходить еще некоторое время.

Экспертиза показала, что кокаин чистый.

- Это опасно. Если кто-то нашел пакет, следует сообщить в полицию. Ищем, для какой лаборатории его везли. В пакетах на 83 процента чистый кокаин. Такое редко встретишь. Если его попробовать, передозировка гарантирована. Стоимость каждого - миллионы евро. Есть еще пакеты по несколько килограммов. На них какие-то пометки. Такие же вылавливали в США в сентябре. Итак, судно затонуло еще тогда. Кокаин месяц добирался до нас.

На побережье круглосуточно работает полицейский патруль.