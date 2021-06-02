Мужчине запретили разговаривать с соседями

Британский суд запретил 52-летнему Дэвиду Вигналлу разговаривать с соседями в Дентоне. Он угрожал отравить собаку женщины, живущей неподалеку. Облил мужчину из шланга в ответ на просьбу не ругаться. Мать с двумя детьми напугал сиреной и противотуманной фарой.

- Мы хотели, чтобы его выселили, - говорит 73-летний Оливер Уиллс. - Я за всю жизнь не видел такого невоспитанного и грубого человека. Мою соседку обзывал проституткой. Написал в социальной сети, что ее муж - педофил. Мне желал сдохнуть в муках. Боюсь выходить из дома, потому что там может быть он. А я обожаю свой сад и розы. Это недопустимо.

Вигналл угрожал сжечь соседские дома, потому что запарковали машины на его стороне дороги. 70-летней женщине перевернул мусорный бак на капот. Все жители улицы установили камеры наблюдения из-за этих угроз. Две семьи переехали в другой конец города.

Впервые люди подали в суд в 2013 году. Тогда Дэвиду дали два года условно. Когда срок истек, снова начал угрожать и запугивать. Сейчас Вигналла обвинили в преследовании и приговорили к пяти месяцам в тюрьме. Еще два года будет находиться под наблюдением инспектора. Если соседи пожалуются на него, снова сядет в тюрьму.

- У моего клиента были проблемы в отношениях с теми, кто живет рядом. Они не нравились друг другу. Но с тех пор как начался суд, к нему претензий нет, - говорит Джон Клоус, адвокат Вигналла.