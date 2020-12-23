Мужчина отсидел 19 лет из-за клеветы

Мужчина в США провел 19 лет за решеткой из за преступления, которых не совершал. Двое полицейских соврали, что он изнасиловал женщину, а затем выстрелил в них. На самом деле пытался спасти жертву.

Утром 27 ноября 2001-го 26-летний Термейн Джозеф Хикс был недалеко от больницы в штате Филадельфия. Услышал крик. Женщина шла на работу, когда неизвестный ударил ее пистолетом и затащил в переулок, чтобы изнасиловать. Хикс побежал туда. Насильника испугал подъехавший фургон. Преступник скрылся.

Сразу за Хиксом прибежали полицейские. Предположили, что он нападал и выстрелили. Затем заявили, что мужчина стрелял первым, а они защищались в ответ. Офицеры подбросили ему пистолет. Оружие принадлежало другому милиционеру.

Термейна признали виновным в изнасиловании, нападении на полицейских при обстоятельствах, отягчающих наказание, хранении оружия и терроризме. Приговорили к 25 годам лишения свободы, несмотря на то, что женщина не смогла опознать нападающего на суде и не хватало доказательств с камер видеонаблюдения.

В 2015 году Хикс имел право на условно-досрочное освобождение, но ему отказали. Потому что продолжал утверждать, что не совершал преступлений. Однако на прошлой неделе приговор отменила прокуратура. Там признали, что полицейские говорили ложно.

- Прокурор тогда просто раздавил адвоката, - говорит правозащитник Энтони Зайн. - Молодой темнокожий и попытка изнасилования. Хотя никаких доказательств не было. На оружии не нашли отпечатков. Офицеры что-то несли о перчатках, которые тот выбросил, а они не подняли. И суд принял во внимание этот бред. Хикс должен получить более 10 миллионов долларов. У него украли почти 20 лет жизни.

Выяснили, что полицейские придумали историю, чтобы оправдать стрельбу, и подбросили пистолет другого полицейского. Тот никогда не заявлял о пропаже оружия. Еще неизвестно, планирует ли Хикс подавать в суд на полицейское управление. Офицеры продолжают работать.