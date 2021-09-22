Мужчина девять лет прикидывался целителем

Индиец Рам Сингх Порте из штата Чхаттисгарх девять лет прикидывался целителем. Когда в полицию обращались обманутые клиенты, задержать его не удавалось. Рам имеет брата-близнеца Лаксмана. Каждый раз мужчины заявляли, что полиция поймала не того человека.

Впервые Рама пытались арестовать в 2012-ом. Убедил больную женщину прогнать злых духов. Продал травяные таблетки. Когда лечение не помогло за четыре месяца, пациентка обратилась в полицию.

- Порте очень убедительно делал вид, что общается с духами, - рассказывает инспектор Хариш Саху. - Менял голоса, неистово кричал. После этого родственники и сами больные были уверены, что только травы знахаря помогут избавиться от демонов. Некоторые пациенты отказывались давать показания. Боялись разозлить духов.

Порте имел трех сообщников. Всех несколько раз арестовывали за мошенничество.

- Брали их, когда предлагали травы больным в больнице или убеждали обратиться к гуру. Самого же Рама задержать не могли. Каждый раз арестованный говорил, что он Лаксман. Но родственники подсказали, что он на заработках. А Рам будет принимать людей на религиозном празднике. Врач считает, что по меньшей мере двое умерли без медицинской помощи из-за Порте. Продавал им сорняки. Но доказать вину не можем. Больные добровольно обращались к мошеннику.

Порте выманил у людей не менее 150 тыс. рупий - 58 тыс. грн.