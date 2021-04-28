Мужчина 15 лет прогуливал работу

В итальянском городе Катандзаро будут судить работника, который 15 лет прогуливал работу в больнице. 67-летний Сальваторе Скумаче получал зарплату и дополнительные выплаты.

- Мужчину направили трудоустраиваться в 2005-ом, - рассказывает инспектор Джузеппе Аверно. - Почти сразу он прекратил ходить на работу. Говорит, ему не понравились условия, но не подумал, что надо уволиться. Выяснили, что на самом деле угрожал руководительнице, чтобы она не составила на него дисциплинарный протокол.

За 15 лет Скумаче получил 538 тыс. евро зарплаты. Ему дважды выплачивали премию и помощь на лечение.

- Мы сверили табеля присутствия на работе и показания коллег, - продолжает Аверно. - Мужчины не было ни дня. При этом взял льготный кредит. Пользовался на парковке местами для медиков. Это мошенничество. Есть вопросы к шести руководителям больницы, которые ничего с этим не делали. Та женщина, которой он угрожал, ушла на пенсию. А следующие ни разу не проверили, есть ли такой человек на месте. Его непосредственный руководитель пытался выяснить у нас, кто это вообще.

В Италии проводят масштабное расследование злоупотреблений в государственном секторе.

В Сан-Ремо установили камеры в коридорах мэрии. Выяснили, что 35 работников обманывают систему учета рабочего времени. У двух работников жены по дороге на рынокк пробивали их карточки на входе в здание. Остальные фиксировали время прихода, а потом шли пить кофе, за покупками или кататься на лодках. Полицейского в другом городе оштрафовали, потому что приходил на работу в трусах и шлепанцах. Он живет над участком. Спускался только, когда были посетители. В прошлом году его штрафовали за отмывание денег для мафиози.

- Мы пришли к абсурдной ситуации - нет никакой гарантии, что люди выполняют работу, за которую им платят. Женщина в социальном отделе опаздывала на 1,5 часа. Все время ее ждали посетители. Пока виновных штрафуют. Хотим добиться, чтобы их увольняли.