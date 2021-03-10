Миллиардер ищет компанию для полета на Луну

Японский миллиардер 45-летний Юсаку Маедзава должен стать первым частным пассажиром, который полетит к Луне на корабле компании SpaceX Илона Маска. Богач забронировал весь космический корабль и ищет компанию для путешествия. Оно запланировано на 2023.

Миллиардер объявил о наборе восьми членов экспедиции из разных стран. Потенциальный кандидат должен соответствовать двум критериям: заниматься тем, что помогает другим людям и обществу, а также быть готовым поддержать других членов экипажа. Маедзава заявил, что решил дать людям со всей планеты шанс полететь.

Желающие отправиться должны до 14 марта подать заявку. В течение недели состоится предварительный отбор. После запланированы еще несколько этапов отбора. Заключительные собеседования и медицинские осмотры намечены на конец мая.

На корабле путешественники приблизятся к Луне на расстояние около 200 км и вернутся на Землю. Кроме космических туристов на борту будут пилоты SpaceX. Полет займет шесть суток, по предварительным расчетам. Миссия станет первым с 1972 года путешествием человека к Луне.

Финансовая сторона договоренности Маедзавы и SpaceX не разглашается, однако Маск сказал, что за полет миллиардер заплатил большие деньги.

Маедзава - создатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина "Зозотаун". Его состояние оценивается в $ 2 млрд. Он занимает 23-е место в рейтинге самых богатых японцев.