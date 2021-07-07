Мать вступила в наркокартель ради сына

В Новой Зеландии стоматолог 59-летняя Мирта Рамос Мазуэла вступила в наркокартель, чтобы проводить больше времени с сыном. Тот занимал там одну из руководящих должностей.

Женщина паковала наркотики в Окленде. Собирала сумки для курьеров, забирала у них деньги. За это получала $ 150 в неделю.

Мазуэлу арестовали с сыном и остальными членами банды на складе. Выслеживали восемь месяцев. Полиция считает, за три года картель ввез более тонны кокаина, амфетамина и других наркотиков. В помещении нашли автоматы, ружья и более $ 1 млн наличными.

- Адвокат настаивает на том, что Рамос не получала серьезных доходов. Только компенсацию расходов на бензин, - рассказывает полицейский Эдвин Саттер. - Ее сын контролировал продажи. Адвокат пытался разжалобить судью и прокурора тем, что мать хотела быть ближе к ребенку. Мол, была наивная и любила его. Почти в 60 лет решила, что главное - семья.

Женщину судили по 11 статьям и приговорили к 11,5 года лишения свободы. О помиловании сможет просить не раньше, чем через пять лет. Суд над сыном Рамос продолжается.