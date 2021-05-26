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четверг, 27 мая 2021 05:06

Мафиози сбежал из тюрьмы через дыру в потолке

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В курортном бразильском городе Жуан-Песоа поймали босса итальянской мафии 86-летнего Рокко Морабито. Скрывался от правосудия 27 лет.

Вместе с Морабито арестовали еще одного мафиози. Операцию помогли подготовить итальянские спецслужбы. Оба мужчины были членами "Ндрангета". Организация торгует кокаином в Европе, поставляет оружие, занимается вымогательством и контролирует проституцию в нескольких регионах.

23-летний Морабито заработал репутацию "короля кокаина" по прибытии в Милан из родного бедного города Афро. Стал завсегдатаем баров, посещал модные вечеринки. Следователи по борьбе с мафией регулярно отслеживали, как доставлял чемоданы с миллионами лир колумбийским наркоторговцам. Парня поймали на взятке в $ 8 млн высокопоставленному чиновнику за ввоз почти тонны кокаина. Полиция приехала на его день рождения в октябре 1994-го, но ему удалось бежать.

Морабито арестовали в Уругвае в 2017 году. Жил там под вымышленным именем. Женился на уругвайке, купил роскошную виллу в курортном городе Пунта-дель-Эсте. Ожидал экстрадиции в Италию за наркоторговлю, однако сбежал через крышу тюрьмы в уругвайской столице Монтевидео в 2019-ом Сделал отверстие в потолке. Затем он и трое сокамерников ограбили соседнюю ферму и скрылись.

- Украли одежду, машину, наличные, - рассказывает следователь Карло Павлирно из Милана. - Их дважды остановили, но отпустили. Думали, что фермеры везут овощи на ярмарку. Морабито было более 80 лет. Делал вид, что глухой. Важно, чтобы мафиози знали, что все так просто не пройдет. Мы найдем их и через 40 лет. За содеянное придется платить.

Морабито - один из самых разыскиваемых преступников Италии. Заочно был приговорен судом к 28 годам лишения свободы в 2005-м. Позже срок увеличили до 30 лет.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
27
мая

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