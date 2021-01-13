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четверг, 14 января 2021 00:45

Людей расстреляли на улице

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Три человека убил и еще четырех тяжело ранил 32-летний Джейсон Найтенгейл из американского города Чикаго 9 января.

Днем он открыл стрельбу на городской парковке. Целился в незнакомого водителя. 30-летний студент скончался на месте.

Через несколько минут Джейсон зашел в вестибюль здания рядом и попросил позвонить. Затем начал стрелять в сотрудницу охраны. Та умерла впоследствии в больнице. Также выстрелил в 77-летнюю жительницу дома, которая забирала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии. После этого направился в соседний дом, где наставил пистолет на знакомого. Забрал у него ключи от авто. Ограбил магазин. Там застрелил 20-летнего мужчину и ранил 81-летнюю женщину.

Через час Джейсон напал на машину, в которой ехали мать с 15-летней дочерью. Тяжело ранил девушку в голову. Вернулся в магазин и обстрелял полицейских. Их вызвали из-за нападений.

Найтенгейл скрылся от полицейских и направился в ближний город Эванстон. Там вечером начал стрелять в аптеке, а затем захватил заложницу в соседнем ресторане. Выстрелил жертве в голову. Женщина в критическом состоянии. Полицейские Эванстона застрелили Найтенгейла на парковке рядом. О мотивах преступника ничего не известно. Не оставил записок. Родственники и друзья не замечали ничего подозрительного.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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