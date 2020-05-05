Коллекционеру продали сотни подделок

В аэропорту "Хитроу" в Лондоне, Великобритания, задержали партию фальшивых старинных статуэток и посуды. Груз отправили из Бахрейна британскому коллекционеру.

В ящиках были 190 табличек с клинописью и фигурки людей и животных. Покупателю говорили, что это настоящие вещи из Месопотамии.

Аэропорт попросил экспертов проверить груз, потому что документация показалась странной. Специалисты Британского музея говорят — все вещи современные.

— Подделка умелая. Коллекционеру предложили все, что когда-то находили о Месопотамии. Школьные таблички, амулеты, погребальные предметы, — говорит Джон Симпсон из Британского музея. — Заметили, что подборка подозрительно полная. Недобросовестные продавцы давно занимаются подобным. Но такую большую партию видим впервые. Клинопись на табличках не перерисовывали. Это просто набор рисунков, не имеющих смысла. Размеры тоже другие. Их подделывали из фотографий. Не спрашивали, сколько заплатил владелец. Думаю, сотни тысяч фунтов.

Эксперты увидели, что фигурки соединены современным клеем. Их сушили электричеством, а не на солнце.

Подделку передали Британскому музею. Там будут использовать для обучения.