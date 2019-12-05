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пятница, 06 декабря 2019 05:21

Кокаин привезли на подводной лодке

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В Испании арестовали подводную лодку, на которой везли кокаин из Колумбии. На субмарине были двое эквадорцев и испанец. На борту — три тонны наркотиков на сумму $121 млн — 2,9 млрд грн.

— Думаю, это первая кокаиновая субмарина, — рассказывает Карлос Сеттера из службы по борьбе с наркотиками. — Мы следили за ней неделю. До последнего не верилось, что наркомафия на такое способна. Понял, что это правда, когда увидел лодку своими глазами.

В службе говорят, что банда купила субмарину почти за $3 млн — 72 млн грн. Экипаж преодолел на ней 7,7 тыс. км.

— Это какая-то крупная и богатая банда. Огромная партия концентрированного наркотика. Не представляю, сколько бы он стоил на улицах. Экипаж хорошо знает свое дело. Справились и с навигацией, и со сложными погодными условиями. Сначала убеждали, что не знали, что именно везут. Мол, думали, там фрукты. Потом просто замолчали. Испанец сбежал. Его кто-то предупредил об аресте. Ранее были слухи, что банды хотят возить кокаин субмаринами. Но никто не заплывал аж сюда. Есть свидетельства, что одна лодка затонула. Должна была приплыть в Португалию. Сейчас португальцы выясняют, не заплыла ли он в другой порт. Там арестовали нескольких полицейских. Продавали информацию бандам.

Автор: Оксана СНИГУР
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