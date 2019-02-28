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пятница, 01 марта 2019 06:45

Кардинала Австралии признали виновным в развращении детей

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В Австралии кардинала 77-летнего Джорджа Пелла признали виновным в неприличном поведении и насилии над ребенком. Он - самый высокопоставленный священник страны.

Суд Мельбурна отказал в освобождении под залог, и Пелла арестовали 27 февраля, сразу по окончании последних слушаний в суде.

В декабре в прошлом году суд присяжных в Мельбурне признал кардинала виновным по пяти пунктам обвинения, включая сексуальное насилие относительно ребенка, не достигшего 16 лет. Следствие доказало, что в 1996-м его жертвами стали двое 13-летних мальчиков, ученики колледжа Святого Кевина. Однако вердикт присяжных по этому делу засекретили, чтобы обеспечить надлежащую защиту свидетелей по делу.

До 2014 года Пелл был архиепископом Мельбурна и Сиднея. После этого его назначили главой секретариата по делам экономики Ватикана. В 2016-м Пелла впервые обвинили в насилии над детьми, однако кардинал не смог приехать в Австралию из-за операции на колене. В июне позапрошлого года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане и добровольно вернулся в Австралию для участия в судебном процессе.

Пеллу угрожает до 50 лет тюрьмы. Окончательный приговор и меру наказания объявят 13 марта.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
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Дата
01
марта

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