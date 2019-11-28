Из музея украли драгоценностей на миллиард евро

В ночь на 25 ноября в немецком Дрездене ограбили музейную казну "Зеленый свод". Забрали драгоценности на 1 млрд евро.

— Двое воров разрезали решетки на окнах, — рассказывает шеф полиции города Фолкер Ланге. — Залезли внутрь. Витрину с драгоценностями разбили топором. Все длилось не более нескольких минут.

В 5 утра перед ограблением в музее отключили электричество. Неподалеку загорелся электрический щиток. Не работали сигнализация и фонари на улице. Полиция считает, это подстроили воры.

С награбленным мужчины скрылись на автомобиле "Ауди". Позже его сожгли на подземной парковке в нескольких километрах от города.

В музее говорят, что украли наборы украшений с бриллиантами. Большинство изготовлены во времена короля Саксонии Фридриха Августа III. Вынесли меч с рукояткой, украшенной девятью большими и 770 меньшими бриллиантами, лук с 662 камнями, много брошей с десятками бриллиантов в каждой.

— Сначала мы думали, что украдено больше, — говорит директор Музейного объединения Дрездена Марион Аккерман. - Когда полиция осмотрела казну, кое-что нашли.

Семь витрин вообще не трогали. Жаль, что некоторые ансамбли нарушили. Это наибольший ущерб от преступления. Украли броши или серьги из гарнитура. Продать их невозможно. Эти вещи слишком известны. Не представляю коллекционера, который пойдет на подобный риск. Хуже всего, если воры уничтожат украшения ради камней. Тогда мы потеряем шедевры навсегда.

"Зеленый свод" был сокровищницей саксонского князя Августа Сильного. С 1724-го открыт как музей. Через 13 лет после окончания Второй мировой войны снова начал работать как музей. В казне хранилась крупнейшая в Европе коллекция ювелирных изделий.

Два года тому назад из музея Боде в Берлине украли золотую монету весом 100 кг. Ее подарил канадский коллекционер. Таких изготовлено пять. Они внесены в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшие золотые монеты. Летом судили трех выходцев из Ливана и охранника музея. Им грозит 10 лет лишения свободы. Монету не нашли.