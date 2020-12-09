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четверг, 10 декабря 2020 00:30

Город терроризируют черные грифы

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В городе Мариетта в США местные не могут справиться с нашествием черных грифов. Птицы едят и разбрасывают мусор, уничтожают кровли и облицовки домов, охотятся на мелких зверей, разносят трупы животных, оставляют ядовитый помет и срыгивают вонючую непереваренную мертвятину.

Однако убивать их нельзя. За это грозит штраф до $15 тыс. — 420 тыс. грн или полгода тюрьмы. В США незаконно ловить или отстреливать черных грифов. Птицы находятся под угрозой исчезновения.

Жители стучат по кастрюлям и сковороде, зажигают фейерверки и кричат, чтобы отогнать птиц, но это не помогает.

— Грифы были проблемой в штате не менее 10 лет, но это худший год. Их стало значительно больше. Осенью и зимой устраивают у нас зимовку. Птиц привлекает тепло крыш. Там клюют черепицу и рвут резиновые кровельные материалы. Также уничтожают другие вещи. Например, резиновые уплотнители окон. Любят резину, - говорит местный Джон Энтерлайн.

Грифы переворачивают мусорные баки в поисках пищи.

- Они срыгивают еду и она воняет, как тысяча гниющих трупов. Разбрасывают во дворах объедки, — говорит один из местных жителей.

Страховые компании заявляют, что вред от птиц не подпадает под страховые случаи. Поэтому жители тратят тысячи долларов на ремонт. Помет грифов уничтожает деревья и растения, а также переносит сальмонеллу и энцефалит.

Муниципалитеты штата подали заявки, чтобы получить федеральное разрешение на уничтожение черных стервятников. Жители надеются, что небольшой отстрел отпугнет птиц.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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