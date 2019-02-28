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пятница, 01 марта 2019 00:30

Двойника Ким Чен Ына выдворили из Вьетнама

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Власти Вьетнама депортировала из страны австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса, который изображает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

27-28 февраля в стране произошла вторая встреча лидеров США и Северной Кореи. Актер специально приехал в столицу Ханой 22 февраля, чтобы застать президентов. По словам Экса, местные чиновники провели с ним беседу, в которой предупредили о недопустимости действий, нарушающих общественный порядок. Однако позже мужчину решили депортировать.

Вместе с Эксом во Вьетнам приехал актер Рассел Уайт — двойник Дональда Трампа. Власти Вьетнама разрешили Уайту остаться в Ханое. Запретили только появляться на публике в образе президента.

Двойник Трампа попрощался с Эксом в аэропорту, выложив в соцсеть "Инстаграм" пост: "Скучаю за моим Верховным Лидером. Пока, Ким".

— У северокорейцев нет чувства юмора, — заявил Говард Экс журналистам перед тем, как покинуть страну. Он также добавил, что "сатира — мощное оружие против любой диктатуры".

В июне прошлого года двойник Ким Чен Ына посетил Сингапур, где прошла первая встреча руководителей США и КНДР. Актера также задержала полиция. Экса арестовывали на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, когда он подошел к девушкам из группы поддержки Северной Кореи.

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