Для миллиардеров открыли медицинское отделение

Жители французского Сен-Тропе требуют доступа в медицинское отделение с тестами на коронавирус. Его обустроили на закрытой территории с охраной. Там расположены виллы миллиардеров. В муниципальной больнице тестов нет.

Жан-Луи Огер имеет несколько частных клиник и лабораторий во Франции. Он позаботился о создании отделения. Нанял медиков и приобрел оборудование. Его соседи — владелец сети отелей Мохаммед Файеди и миллиардер Лакшми Миттал. Виллы здесь стоят от 10 до 80 млн евро.

— Это не мои проблемы, что в больнице нет тестов, — сказал Огер. — Я не должен никого обеспечивать. Мои лаборатории делают, что могут. Этого достаточно.

Мэр Сен-Тропе подтвердил, что в частной клинике провели 60 тестов на антитела к коронавирусу. Показывают, переболел ли уже человек. Сказал, что тестов на Сovid-19 там нет. Оборудование туда передала благотворительная организация.

- В больнице приказали максимально экономить тесты, - говорит медик Селин Ронье. - Старикам их почти не делают. На всю страну проводят не более 20 тысяч в сутки. Там работает моя знакомая. Это возмутительно.