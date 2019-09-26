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пятница, 27 сентября 2019 05:06

Десять заповедей заменили цитатами лидера государства

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В христианских церквях Китая списки десяти заповедей заменили на распечатанные цитаты главы государства Си Цзиньпиня. Церкви, отказавшиеся это сделать, закрыли.

— Учреждения имели выбор, — говорит чиновник Лю Деньша. — Их предупреждали, что будут последствия. Лидер говорил о том, что все религии должны не противоречить китайским ценностям. Нам надо сопротивляться влиянию Запада. Иначе последствия будем иметь трагические. Если вы с этим не согласны, вам не место здесь. Я знаю христианских десять заповедей. Не думаю, что их нельзя заменить мудрыми мыслями нашего лидера.

Распечатанные цитаты и портреты Цзиньпиня и основателя китайской Коммунистической партии Мао Цзэдуна дают бесплатно.

— Мы ходили на собрание в домашнюю церковь, — говорит студентка Кара Нейинь. - Несколько недель тому назад пастор сказал, что должны прекратить службы. Сейчас можем снова молиться, но в присутствии кого-то из чиновников или полиции. Или можем установить камеру. Возле распятия приказали повесить портрет Цзиньпиня и флаг Китая. Иконы и молитвы сняли. Перед каждой службой зачитываем что-то из выступлений лидера и благодарим за возможность молиться и служить Китаю.

В начале года на репрессии жаловались мусульмане. Правозащитники утверждают, что более 800 тыс. человек отправили в лагеря для перевоспитания.

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