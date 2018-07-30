Церковные колокола заменили мелодией мобильного

В часовне Святого Петра в швейцарском городе Люцерн вместо звона колоколов раздается мелодия из мобильного телефона.

Здание реконструируют, потому колокола не работают. Студенты местного колледжа предложили заменить их звук сигналом мобильного. Власть согласилась.

В часовне установили соответствующее оборудование. Несколько раз на день его включают.

— Когда слышу звук мобильного, который раздается из церкви, говорю — нам звонит Бог, — говорит местная жительница.

Реконструкцию планируют завершить до конца лета.