5 человек погибли во время протестов в Беларуси, сообщает правозащитное общественное объединение "Зьвяно". Официально подтвердили 3 смерти.

Первым погиб 34-летний Александр Тарайковский 10 августа. Хотел бросить взрывной предмет в правоохранителей, но тот разорвался в руках, утверждает МВД. Позже пресса опубликовала видео. Мужчина шел в сторону силовиков с пустыми руками. Потом прозвучали выстрелы.

25-летний Александр Вихрь из Гомеля скончался в больнице 11 августа.

- Саша не участвовал в акции. Поехал 9 августа к девушке. Его схватили в центре, когда пересаживался на другой транспорт, - говорит мать Светлана. - У него проблемы с сердцем. Он долго был в автозаке, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор. Стало плохо, сын просил помощи. Конвой подумал, что он неадекватен, увезли в психбольницу. Там врач вызвал "скорую". Но спасти Александра не смогли.

19-летнего участника протеста сбила машина 16 августа, говорят в МВД. От травм скончался на месте.

14 августа, когда количество задержанных приблизилось к 7 тысячам, часть из них отпустили. Освобожденные рассказывают об избиениях, издевательствах, отказе в медицинской помощи, голоде.

- Мужа сестры забрали в участок, - рассказывает психолог 37-летняя Людмила Жолобова из Минска. - Когда отпустили, не мог сам идти. Отбили почки, боялись, что разорвали селезенку. Потом врач говорил, что бьют умело - сильно, больно, но не так, чтобы убить. Били не всех. Леша говорит, его что-то спросили, а он не расслышал. "Омоновец" подумал, что он его дразнит. Садиться не разрешали. Какому-то мужчине выбили 2 зуба и разбили лицо.

- Сейчас столкновений почти нет, - говорит программист 40-летний Илья Дербенев из Минска. - Договариваемся с друзьями и коллегами, когда выходить. Сосед голосовал за Лукашенко, но выходит после смерти протестующего Тарайковского. Возмущает, что Лукашенко и его окружение хотят жить дальше так, будто ничего не произошло. Из его речи на митинге ясно, что он не понимает, насколько все серьезно. Что-то подобное говорил мой дедушка, когда начал терять связь с реальностью. Страшно, что вся страна в заложниках у сумасшедшего.

Жена была наблюдателем на участке. Сначала честно считали голоса, а потом взяли пачку за Светлану Тихановскую и обозначили как испорченные. Александру Лукашенко нарисовали 65 процентов, хотя и близко такой цифры не было.