Бесплодие в Венгрии будут лечить бесплатно

В Венгрии будут безвозмездно лечить людей от бесплодия. Так хотят преодолеть демографический кризис. Смертность, которая превышает рождаемость, а также миграция сокращают население страны в течение последних четырех десятилетий.

— Если Европа в будущем не будет заселена европейцами и мы воспримем это как данность, нас заменят другие народы, — говорит премьер-министр Виктор Орбан. — В Европе есть политические силы, которые хотят этого по разным причинам, в том числе и идеологическим.

В декабре 2019-го шесть клиник по лечению бесплодия перешли под государственный контроль. Лечить будут с 1 февраля. До сих пор неизвестно, кто именно будет иметь право на бесплатные медицинские услуги.

Премьер-министр добавил, что правительство рассматривает вопрос освобождения от налога на прибыль женщин, которые имеют троих и более детей. С января лица, воспитывающие по меньшей мере троих, получили льготы.