Бесплатный общественный транспорт в столице работает с 2013 года

Жители 11 из 15 уездов Эстонии уже месяц пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте. Правительство внедрило его, чтобы уменьшить отток сельских жителей в города и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Эстония стала первой страной в мире, которая внедрила бесплатный общественный транспорт почти на общегосударственном уровне. Это снизит количество частных автомобилей на дорогах. Также улучшит сообщение между селами, говорит министр экономики и инфраструктуры Кадре Симсон, 41 год.

Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта доступен в столице страны Таллинне с 2013-го, но лишь для граждан Эстонии. С того времени почти половина пассажиров стали использовать его чаще, по данным опроса. В регионах бесплатны лишь автобусы внутреннего сообщения. Ими могут пользоваться также иностранцы. Для этого нужно воспользоваться специальной электронной карточкой или взять билет у водителя. Проект финансируют из местного бюджета.