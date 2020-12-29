Атомному кораблю срезали кусок винта

Россияне не смогли доставить на Антарктиду модули для станции "Восток". Инфраструктура на старой советской постройке износилась на 90%.

СССР построил ее в 1957-м. Она расположена почти в центре материка. В 1983 году здесь зафиксировали -89,2°C. Этот показатель считают самой низкой температурой на Земле.

Научные работы в Антарктиде помогают ученым понять процессы, происходящие в атмосфере и климате. На материке отслеживают глобальные изменения, потому что он больше всего удален от промышленных центров.

Ежегодно с декабря по февраль на "Востоке" живут 35 ученых. В остальное время - 12-13 полярников. Зимуют на станции метеорологи, геофизики, магнитологи, океанологи, а также вспомогательный персонал — электрики, механики-водители, повара, хирурги, анестезиологи, радиооператоры и программисты.

До 1970-х первая станция "Восток" полностью ушла под снег. Тогда в Антарктиду завезли модули, из которых построили новую. В 1982 году из-за короткого замыкания на ней произошел пожар. Сгорела дизельная электростанция, и погиб один полярник.

- Нам есть где жить, но все старое, — рассказывает ученый Алексей Екайкин. - Постоянно что-то ломается.

Российское правительство выделило $100 млн на новую станцию. Ее должны были собрать из пяти модулей. Планировали ввести в эксплуатацию до 2023-го, а установку начать сейчас. Еще $47 млн предусмотрели на перевозку комплекса в Антарктиду и монтаж. Но до места назначения груз не доплыл.

В начале октября комплекс разобрали на модули. На Антарктиду его должен был доставить атомный лихтеровоз "Севморпуть". Сначала доставить модули за 1,4 тыс. км от "Востока", а в ноябре довезти на место. "Севморпуть" до февраля ремонтировали. В сентябре команда отчиталась, что судно готово. Но в пути сломалась лопасть гребного винта. Лихтеровоз начали ремонтировать в порту Анголы. Водолазы срезали противоположную лопасть. 2 декабря судно вернулось в Санкт-Петербург.

— Так бывает, — говорит руководитель отдела коммуникаций "Атомфлота" Евгений Свиридов. - Ничего более конкретного сказать не можем. Техника часто выходит из строя. О повторной попытке речь пока не идет.