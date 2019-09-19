Американцы удочерили и бросили 8-летнюю украинку саму

45-летнюю Кристин и 43-летнего Майкла Барнетт обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями. Они удочерили украинку, а потом бросили.

В 2010-ом Барнетты удочерили 8-летнюю украинку с диагнозом "карликовость". Девочка жила в приемной семье два года. Тогда изменили в документах возраст ребенка с 8 на 22 года. Приказали, чтобы всем говорила, что это ее настоящий возраст. Мол, выглядит молодо.

В 2013-м Кристин и Майкл забрали троих родных сыновей и переехали в Канаду. Дочке арендовали квартиру в городе Лафайетт, штат Индиана, и оставили ее саму.

После того приемные родители ни разу не общались с дочерью. Они оплачивали ей жилье, но больше никаких средств не давали. Девочка просила помощи у соседей. В мае 2014 года сироту выселили за неуплату. Где жил ребенок с тех пор — неизвестно. Через несколько лет ее хотела удочерить другая семейная пара, но Барнетты не соглашались.

По словам украинки, без опеки она находилась с июля 2013 года до февраля 2016-го.

Кристин и Майклу Барнетт предъявили обвинения. За оставление в опасности зависимого человека и жестокое ограничение свободы.

Женщина отрицает вину. Говорит, приемная дочь была мошенница и как-то призналась, что на самом деле ей уже больше 18 лет. И врачи во время обследования подтвердили настоящий возраст ребенка.

За несколько лет до того Барнетты стали героями газетных публикаций и телевизионных сюжетов. Журналисты рассказывали о Кристине. Она написала книгу о воспитании сына-аутиста, который растет "гениальным физиком". Его коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна. 10-летний Джейкоб Барнетт поступил в университет, где поразил преподавателей знаниями. Получил работу как исследователь в области квантовой физики.