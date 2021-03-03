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четверг, 04 марта 2021 07:05

Алексея Навального отправили в колонию

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Против причастных к аресту и заключению оппозиционера Алексея Навального россиян введут санкции. Главе следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, руководителю Росгвардии Виктору Золотову и главе Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову заморозят активы и ограничат въезд в ЕС. Санкции готовят и США.

20 февраля российский суд признал Навального виновным по делу о якобы клевете на ветерана. Тот принял участие в записи ролика-агитации за поправки в российскую конституцию. Навальный назвал людей с видео в своем посте продажными предателями без совести. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания полтора месяца домашнего ареста. В колонии Навальный должен провести почти 2,5 года.

28 февраля российского оппозиционера перевезли в исправительное учреждение в городе Покров во Владимирской области.

Навального задержали 17 января по прилету из Германии. Там он лечился после попытки ФСБ отравить его в конце лета 2020-го.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
04
марта

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