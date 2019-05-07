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среда, 08 мая 2019 00:55

41 человек сгорел в самолете

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5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся хвост пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Мурманск. На борту находились 78 человек, из них 41 погибли.

Лайнер вылетел из аэропорта, но через несколько минут запросил аварийную посадку. Сел со второго раза, ударился шасси и носом о полосу, загорелся. Пассажиров освобождали из горящего самолета с помощью надувных трапов, последним покинул борт командир лайнера. Эвакуация заняла 55 с.

"Проблемы на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU1492 Москва - Мурманск, возникли сразу после вылета. Экипаж был вынужден запросить возвращение, - сообщается на сайте "Аэрофлота". - После посадки загорелись двигатели".

Пассажиры долго не выходили из салона, доставали из багажников вещи. Образовалась давка, другие люди не могли выйти и угорели.

"Аэрофлот" опубликовал список выживших. Пятеро находятся в больнице. Среди них есть украинка, по предварительным данным МИД Украины. Руководство авиакомпании пообещало бесплатно доставить родственников пострадавших в Москву и выплатить им компенсацию.

Автор: Анна ОРЕЛ
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