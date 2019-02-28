21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение

Американцу 71-летнему Крейгу Коули, который отсидел в тюрьме 39 лет по беспочвенным обвинениям, заплатят $21 млн — 567 млн грн, компенсации. "Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильное решение и для него, и для нашего города", — заявил мэр калифорнийского города Сими-Вэлли Эрик Левитт.

Крейга Коули осудили за преступление 1978 года. 24-летнюю Ронду Вичт и ее четырехлетнего сына Дональда задушили в их квартире в Сими-Вэлли. Перед убийством женщину изнасиловали. В суде соседка свидетельствовала, что видела во дворе дома фургон тогда 31-летнего Крейга Коули. Мужчина ранее имел отношения с Рондой Вичт. Коули заявлял, что был с друзьями в ресторане в момент убийства. Во время обыска у него обнаружили окровавленные полотенце и футболку убитого ребенка. Кроме того, на теле Коули нашли ссадины и царапины. Коули арестовали.

На судебном процессе в 1980-м его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании. Приговорили к пожизненному заключению без права на помилование. Обвиняемый не признал вины. Через 10 лет его дело попало к детективу Майклу Бендеру. Тот пришел к выводу, что полиция проигнорировала доказательства, которые указывали на других подозреваемых. Бендер не раз подавал прошение о пересмотре дела в государственные органы, включая офис генерального прокурора Калифорнии. В 2016 году полиция Сими-Вэлли таки возобновила расследование.

Несмотря на то, что доказательства по делу Коули должны были быть уничтожены много лет тому назад по решению суда, их нашли на складе частной медицинской лаборатории. Кусок простыни, на которой лежало тело Ронды Вичт, отправили на ДНК-анализ. Во время расследования преступлений в 1970-х этот метод еще не применялся. Экспертиза показала, что на простыне были следы спермы и, вероятно, слюны. Но принадлежали они не Коули. Его ДНК не обнаружили и на футболке сына Ронды Вичт. Кроме того, сыщики провели следственный эксперимент в квартире соседки убитой и выяснили, что рано утром она не могла детально разглядеть припаркованные перед домом машины. Это означает, что ее показания могли быть ошибочными.

В ноябре 2017 года шеф полиции Сими-Вэлли и прокурор округа поддержали прошение о помиловании Коули с учетом новых доказательств по делу. Губернатор Калифорнии Эдмунд Джеральд Браун помиловал осужденного. Заявил, что тот был "образцовым заключенным" и посвятил себя религии.

— Мистер Коули переносил свое длительное и несправедливое заключение с невероятным достоинством, — отметил губернатор.

39 лет, которые отсидел Коули, стали самым длительным тюремным сроком, отмененным в Калифорнии. Крейга Коули выпустили из тюрьмы 22 ноября 2017 года, накануне Дня благодарения. Отметил праздник с Майклом Бендером и его семьей.

Настоящий убийца Ронды Вичт и ее сына не найден до сих пор.