21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2835
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 954
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2232
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3285
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1359
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4329
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2988
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 225
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 00:50

21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение

  Комментировать

Американцу 71-летнему Крейгу Коули, который отсидел в тюрьме 39 лет по беспочвенным обвинениям, заплатят $21 млн — 567 млн грн, компенсации. "Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильное решение и для него, и для нашего города", — заявил мэр калифорнийского города Сими-Вэлли Эрик Левитт.

Крейга Коули осудили за преступление 1978 года. 24-летнюю Ронду Вичт и ее четырехлетнего сына Дональда задушили в их квартире в Сими-Вэлли. Перед убийством женщину изнасиловали. В суде соседка свидетельствовала, что видела во дворе дома фургон тогда 31-летнего Крейга Коули. Мужчина ранее имел отношения с Рондой Вичт. Коули заявлял, что был с друзьями в ресторане в момент убийства. Во время обыска у него обнаружили окровавленные полотенце и футболку убитого ребенка. Кроме того, на теле Коули нашли ссадины и царапины. Коули арестовали.

На судебном процессе в 1980-м его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании. Приговорили к пожизненному заключению без права на помилование. Обвиняемый не признал вины. Через 10 лет его дело попало к детективу Майклу Бендеру. Тот пришел к выводу, что полиция проигнорировала доказательства, которые указывали на других подозреваемых. Бендер не раз подавал прошение о пересмотре дела в государственные органы, включая офис генерального прокурора Калифорнии. В 2016 году полиция Сими-Вэлли таки возобновила расследование.

Несмотря на то, что доказательства по делу Коули должны были быть уничтожены много лет тому назад по решению суда, их нашли на складе частной медицинской лаборатории. Кусок простыни, на которой лежало тело Ронды Вичт, отправили на ДНК-анализ. Во время расследования преступлений в 1970-х этот метод еще не применялся. Экспертиза показала, что на простыне были следы спермы и, вероятно, слюны. Но принадлежали они не Коули. Его ДНК не обнаружили и на футболке сына Ронды Вичт. Кроме того, сыщики провели следственный эксперимент в квартире соседки убитой и выяснили, что рано утром она не могла детально разглядеть припаркованные перед домом машины. Это означает, что ее показания могли быть ошибочными.

В ноябре 2017 года шеф полиции Сими-Вэлли и прокурор округа поддержали прошение о помиловании Коули с учетом новых доказательств по делу. Губернатор Калифорнии Эдмунд Джеральд Браун помиловал осужденного. Заявил, что тот был "образцовым заключенным" и посвятил себя религии.

— Мистер Коули переносил свое длительное и несправедливое заключение с невероятным достоинством, — отметил губернатор.

39 лет, которые отсидел Коули, стали самым длительным тюремным сроком, отмененным в Калифорнии. Крейга Коули выпустили из тюрьмы 22 ноября 2017 года, накануне Дня благодарения. Отметил праздник с Майклом Бендером и его семьей.

Настоящий убийца Ронды Вичт и ее сына не найден до сих пор.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «21 миллион долларов заплатят за незаконное заключение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33568
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23895
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21501
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
30
 Просмотров: 16803
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15058
Мир
Двойника Ким Чен Ына выдворили из Вьетнама
Двойника Ким Чен Ына выдворили из Вьетнама Просмотров: 54
"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли"
"После аборта ты должна взять на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти восемь часов через джунгли" Просмотров: 27
"Кто бы меня ни предал - умрет"
"Кто бы меня ни предал - умрет" Просмотров: 1665
В легких и печени курсантов нашли ленточных паразитов
В легких и печени курсантов нашли ленточных паразитов Просмотров: 54
Десятиклассник зарезал учительницу географии и ученика
Десятиклассник зарезал учительницу географии и ученика Просмотров: 198
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
18
Порошенко отличился странным поведением
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
6
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 81
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua