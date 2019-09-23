165 тысяч туристов не могут вернуться домой

В Великобритании обанкротился крупнейший туристический оператор "Томас Кук". Более 600 тыс. туристов отменили забронированный отдых, 165 тыс. человек не могут вернуть с курортов.

Оператор задолжал курортам и перевозчикам 1,7 млрд фунтов - более 52 млрд грн. В ближайшее время должны были выплатить 200 млн фунтов, однако денег не хватило. В ночь на 23 сентября представители компании 11 часов вели переговоры с правительством, просили помочь. Утром сообщили о банкротстве.

- Мы вылетели из Туниса, - рассказывает британка 73-летняя Аманда Рик. - Приземлились и услышали новости. Все стойки и представительства закрыты, все рейсы отменены. Муж должен был прилететь следующим самолетом. Консул приехал в аэропорт. Просит не паниковать. Там более сотни людей. Говорит, что правительство подготовилось к этому. Пустые самолеты уже в пути.

За туристами отправили 60 самолетов.

- За день в Великобританию могут доставить в 16 тысяч пассажиров, - говорит журналист Шон Касвальд. - А за рубежом находятся 165 тысяч британцев, которые доверились "Томасу Куку". Все растянется недели на две.

Туроператор "Томас Кук" работал 178 лет. Без работы остались более 21 тыс. человек в 16 странах мира.