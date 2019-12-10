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вторник, 10 декабря 2019 13:29

Журналисты узнали, какую помощь окажет США Украина

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Журналисты узнали, какую помощь окажет США Украина
Какую помощь США предоставит Украине. Фото: пресс-центр ООС.

Утверждена Конгрессом США военная помощь для Украины будет включать летальное оборонительное вооружение, крылатые ракеты для обороны побережья и противокорабельные ракеты.

Дело о предоставлении военной помощи Вашингтоном Киеву пока в центре расследования о возможном превышении полномочий президентом США Дональдом Трампом, передает New York Times.

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Американский лидер в телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским якобы настаивал на расследовании по украинской газовой компании Burisma. В ее руководство входил Хантер Байден - сын Джо Байдена, вероятного главного конкурента Тампа на предстоящих выборах президента.

Демократы подозревают, что Трамп заморозил предоставление Украине военную помощь в обмен на решение этого дела.

В 2020-м Украина получит $300 млн военной помощи. Это предусмотрено в оборонном бюджете США. Оборонный бюджет США на следующий год утвердят до конца 2019-го. Далее документ передадут на подпись президенту США.

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